Lory Del Santo a ruota libera: "Quanti ragazzi, anche giovanissimi, ci provano con me"

La giovinezza è relativa, spesse volte sopravalutata. Almeno questo è quello che traspare tra le righe dall’intervista della bellissima Lory Del Santo. Un’intervista a tutto tondo in cui racconta e si confessa dinanzi ai microfoni de “I Lunatici”, il programma notturno di Rai Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

La Del Santo oggi si dichiara felice dal punto di vista amoroso con il suo toy boy Marco Cucolo (di oltre trent’anni più giovane di lei), affrontando il rapporto sotto la sfera della differenza generazionale, dichiarando che l’età è solo un fattore relativo, oggi ampiamente sormontabile: “La differenza d’età ha un grande valore, non è vero che non conta. C’è sempre uno dei due che soffre. A volte però si soffre su cuscini d’oro e ne vale la pena. Per me la differenza d’età non pesa perché il mio ragazzo corrisponde a dei canoni estetici che mi appagano“.

Lory Del Santo: “con me ci provano sempre tutti”

Si passa poi a parlare degli amori passati, delle avance e dei tanti flirt intrattenuti negli anni. Qui Lory si lascia andare in alcune confessioni, affermando che ancora oggi molti ragazzi, anche giovanissimi, la contattano su internet per cercare di instaurare un rapporto, un flirt: ” Con me ci hanno provato sempre tutti. Anche i migliori amici dei miei fidanzati“.

E per quanto riguarda il rapporto con il suo Marco, come procedono le cose? Ad oggi i due vivono una relazione piacevole e ben collaudata che oramai va avanti da 7 anni. La Del Santo, col tempo, ha imparato ad accettare i suoi difetti, aggiungendo che è importante trovare un partner in grado di fare altrettanto.

Questo secondo lei è il segreto per andare avanti insieme: “Quando trovi un compagno che ti accetta per quello che sei la storia va avanti“. Ma la donna ci tiene molto a chiarire che in realtà, alla sua età, non esiste il concetto di “per sempre“, tanto che aggiunge: “Per me per sempre non c’è niente. Io se ho occasione gli ricordo che lui è libero di cambiare binario. Lo capirei“.