Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco, si è sposato: "Papà è emozionato"

Lorenzo Rossi Sturani ha vissuto un momento unico della sua vita, in quanto è convolato a nozze con la sua Carlotta. Possiamo ricordare che è il figlio della Gabri, alla quale il Blasco ha dedicato una delle sue canzoni più amate e di maggiore successo. Il figlio di Vasco ha raccontato sulla sua pagina di facebook la storia d’amore con Carlotta che, in un certo momento, ha rischiato di perdere per via della gelosia.

Domenica 15 settembre Lorenzo Rossi si è sposato con la sua Carlotta e ha iniziato il suo post su facebook con l’hastag “C’è chi dice sì“. Ha sottolineato che non pensava che il giorno del matrimonio sarebbe potuto diventare più bello del massimo livello di immaginazione. Lorenzo Rossi ha parlato di un matrimonio del secolo, come hanno titolato i fan sui social.

Il post su Facebook

Il figlio di Vasco ha sottolineato di non aver cercato i giornali d’Italia che hanno reso la notizia, ma almeno è stato un modo per raccontare una bella storia d’amore. Lorenzo ha vissuto quattro anni di fidanzamento importanti con la sua Carlotta, in seguito ai quali è arrivata la figlia Lavinia e, successivamente, è arrivato il giorno più bello della sua vita.

Vasco Rossi non è stato presente al matrimonio ma c’è stato un momento speciale per evocare il Blasco. Lorenzo Rossi ha sottolineato che il padre si è emozionato nel momento in cui gli ha dato la notizia delle nozze, in quanto nel corso di questi anni ha seguito il suo percorso. Ha rivelato che Vasco non sarebbe venuto alla festa ma c’è stato il richiamo a lui e ha spiegato in maniera chiara la motivazione nel post pubblicato su facebook.

Lorenzo ha spiegato che il padre non è venuto al matrimonio per varie ragioni. In particolare perché lui ha una famiglia, composta da Laura e Luca, con i quali ha un buon rapporto. Queste sono le parole del figlio del Blasco: “Solo chi riesce a costruirsi la famiglia capisce i sacrifici che bisogna fare per arrivarci”. Infine ha ricordato quanto sia difficile muovere Vasco cantante, in quanto attirerebbe anche le attenzioni su di lui, mettendo in secondo piano la festa degli sposi.