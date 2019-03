Lorenzo Riccardi vuole tornare a Uomini e Donne: l’appello a Maria De Filippi

Lorenzo Riccardi sente la nostalgia del trono di Uomini e Donne. Il ragazzo non ha mai nascosto la sua felicità di essere riuscito ad occupare la sedia rossa e, dopo tante partecipazioni come corteggiatore, finalmente ha raggiunto il suo sogno: diventare tronista.

Un sogno che, però, una volta realizzato ha lasciato il ragazzo nello sconforto più totale. Lorenzo se da una parte sembra vivere un momento di vera felicità accanto alla sua bellissima Claudia, dall’altra sta soffrendo per la nostalgia di quegli studi che tanta soddisfazione gli hanno procurato.

E allora, cosa c’è di meglio da fare se non cercare di intrufolarsi di nuovo tra i vari corteggiatori e tronisti? Lorenzo comunque tranquillizza i suoi fan assicurando che la storia con Claudia va a gonfie vele e non tornerebbe in trasmissione a causa di una crisi tra loro.

Lorenzo Riccardi si candida per il ruolo da opinionista a Uomini e Donne: l’appello del ragazzo

Il ruolo che vorrebbe ricoprire questa volta è quello di opinionista, un po’ come è successo a Mario che, dopo essere stato il corteggiatore di Claudio Sona durante il primo trono gay, ora è seduto vicino a Tina e – molto di rado – interviene su questa o quella questione.

Riccardi sarebbe ben felice di fare lo stesso, garantendo momenti di ilarità e sfrontatezza come solo lui saprebbe fare: “Invitatemi perché mi mancate, mi mancate! Mi siedo lì e sparo quattro minch**te come piace a me, invitatemi dai”.

Non è dato sapere se Claudia Dionigi vedrebbe di buon occhio questa eventuale partecipazione del suo novello fidanzato, senza dubbio per lui sarebbe una buona occasione di buttare l’occhio alle invidiabili silhouette delle corteggiatrici. Ma un carattere come il suo movimenterebbe parecchio le dinamiche in trasmissione, vedremo se questa sua proposta sarà presa in considerazione dalla redazione e, in primis, dalla De Filippi.