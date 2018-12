Lorenzo Riccardi rivela il desiderio di innamorarsi: "Sto cercando il vero amore"

Lorenzo Riccardi, insieme a Luigi Mastroianni, Teresa Langella e le due new entry Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, è seduto sul trono di questa edizione di Uomini e Donne, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Il milanese ha già partecipato come corteggiatore di Sara Affi Fella.

A causa della pausa natalizia, i tronisti non andranno più in onda in questo 2018. La rivista “Uomini e Donne Magazine” comunque non ferma la sua produzione, intervistando proprio Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo ha dichiarato che passerà un Natale insieme alla propria famiglia nella maniera più tradizionale possibile.

Le parole di Lorenzo Riccardi

Il tronista spiega come passerà il suo Natale: “Il mio Natale sarà molto tradizionale: un momento sacro che non potrò non passare con la mia famiglia, a cui sono molto legato. Il Natale per noi è la tavola imbandita con specialità che sanno di festa e di casa, l’allegria, i mille discorsi e le risate. Purtroppo quest’anno è accaduta una cosa spiacevole alla nonna da parte di mia madre ma in famiglia cerchiamo sempre di pensare positivo e avere il sorriso. Anche in questo modo si riescono ad affrontare le difficoltà, la positività aiuta”.

In questa intervista, oltre a parlare dei ricordi del Natale di quando era bambino, rivela anche il suo desiderio di trovare l’amore. Infatti Lorenzo Riccardi si dichiara pronto ad affrontare una storia seria e spera che per il prossimo anno le cose vadano bene in questo senso.

Ammette infatti che gli manca la vita di coppia: “Mi piacerebbe riuscire a trovare finalmente una fidanzata, dopo due anni mi manca anche solo dire la parola ‘Ti amo’ a una ragazza. Sono due anni che non faccio il fidanzato e la vita da persona che sta in coppia mi manca. Sono sincero”.