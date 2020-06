Lorenzo Riccardi, l’ex tronista parla di Sirius e Gemma e si propone per il GF Vip

Lorenzo Riccardi viene ricordato per aver partecipato più volte a “Uomini e Donne“, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Prima è stato corteggiatore di Sara Affi Fella, ma quest’ultima ha scelto però Giordano Mazzocchi, mentre successivamente si è seduto sul trono insieme agli altri tronisti Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Teresa Langella, Andrea Zelletta e Angela Nasti.

Per un breve periodo di tempo è stato anche opinionista di “Uomini e Donne” insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, prendendo quindi il posto occupato da Mario Serpa. Nella sua intervista al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, parla delle ultime dinamiche svoltesi negli studi del programma, svelando infine il suo sogno di far parte del cast del “Grande Fratello Vip“.

Le parole di Lorenzo Riccardi

Come ben sappiamo, l’ex tronista si è proposto anche nella scorsa edizione del GF Vip, ma la sua proposta non è stata accolta dagli autori. Tuttavia, il milanese ci riprova anche quest’anno: “L’anno scorso avevo fatto il provino, ma poi non sono entrato. Se dovessero chiamarmi anche quest’anno vedremo: io potrei dare tanto e fare attaccare le persone al televisore”.

Parlando di “Uomini e Donne”, la coppia che sta facendo discutere di più nelle ultime settimane è quella formata da Sirius e Gemma Galgani. Come ben sanno i fan della trasmissione, Nicola Vivarelli si è rifiutato di baciare Gemma sulle labbra, facendo storcere il naso a molti, e le sue scuse non avrebbero per nulla convinto.

E neanche Lorenzo Riccardi sembra essere molto convinto della sincerità di Sirius nei confronti della dama di Torino: “Io spero per lui che sia sceso solo perché c’è il distanziamento sociale. Prima o poi finirà e a quel punto uscirà veramente fuori chi è“. Infatti, Nicola è stato accusato di essere sceso a corteggiarla solamente per un po’ di visibilità.