Lorenzo Riccardi esprime il suo parere negativo su Wanda Nara

Lorenzo Riccardi è stato uno dei tronisti più amati nella storia di “Uomini e Donne“. Il bel pugliese ha partecipato al talk show dei sentimenti, in onda tutti i pomeriggi su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi come tronista. Dopo la delusione subita da parte di Sara Affi Fella che gli preferì Luigi Mastroianni -anche se poi il trono di Sara si è scoperto essere una farsa- Lorenzo divenne tronista.

Il suo percorso, contrassegnato dalla simpatia e solarità, che da sempre sono il suo tratto distintivo, lo portò a scegliere la corteggiatrice Claudia Dionigi, preferita rispetto alla rivale Giulia Cavaglià. La scelta di Lorenzo avvenne in un castello, adibito per l’occasione dalla redazione di Maria De Filippi. Lorenzo e Claudia ancora oggi stanno insieme e la loro relazione procede a gonfie e vele.

I due sono andati a convivere a Latina, paese originario di Claudia e oggi, voci sempre più insistenti danno Lorenzo come prossimo concorrente del “Grande Fratello Vip“. La coppia ospite a Radio Radio, nel programma “Non succederà più“, condotto da Giada Di Miceli, ha parlato della probabile presenza di Lorenzo proprio al “Grande Fratello Vip”.

Hanno dichiarato che qualcosa di concreto c’è, ma nulla di definitivo. Lorenzo dal canto suo vedrebbe questa occasione come una possibilità per mostrare lati del suo carattere ancora oscuri e Claudia, si dice contenta per il suo uomo, ma asserisce che sarà incollata al televisore, 24 ore su 24, proprio per controllare Lorenzo.

Tra gli opinionisti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, condotta da Alfonso Signorini dopo l’addio di Ilary Blasi, sembrerebbe esserci Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. Lorenzo non nutre molta simpatia per la Nara e quando gli viene fatta la domanda, senza nascondersi, risponde: “Non mi sta tanto simpatica Wanda Nara, non mi sta neanche tanto simpatica“. Sicuramente, se i due dovessero essere confermati ne vedremo delle belle.