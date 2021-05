Lorenzo Riccardi contro il GF Vip: "Prendono sempre i cadaveri e non me"

Lorenzo Riccardi, conosciuto per essere stato uno degli ex tronisti di “Uomini e Donne” di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si sta proponendo ormai da anni al “Grande Fratello Vip“. Il milanese difatti, nelle varie interviste rilasciate negli anni scorsi, non ha mai nascosto il desiderio di poter entrare negli studi di Cinecittà come concorrente.

Fino a questo momento però sono stati preferiti altri nomi a Lorenzo, in cui non sono mancati tronisti oppure altri personaggi famosi provenienti dai programmi condotti o ideati da Maria De Filippi. A quanto pare questa decisione non viene presa benissimo da Riccardi siccome, intervistato nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada De Miceli in onda su Radio Radio, ha voluto lanciare una frecciatina agli autori del “GF Vip”.

Le dichiarazioni di Lorenzo Riccardi

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, Lorenzo stuzzicata dalla conduttrice ha voluto parlare dei rumors sulla sua possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip”: “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri ma a me lasciano sempre a casa“. Al momento però, per la sesta edizione del reality show, il suo nome non è ancora apparso sul web come papabile concorrente.

A oggi Lorenzo Riccardi sta continuando la sua storia d’amore con Claudia Dionigi, ragazza che ha potuto conoscere proprio all’interno degli studi di U&D: “Quando ci siamo scelti e siamo entrati dentro la camera di albergo, la prima cosa che ci siamo detti è qualsiasi cosa succeda dobbiamo rimanere come siamo umili, bravi ragazzi, alla mano”.

La coppia ovviamente sta pensando al loro futuro, dal momento che hanno aperto a Milano due negozi incentrati sull’abbigliamento ed entrambi sarebbero pronti ad aprirne un terzo nei prossimi mesi. Sul matrimonio invece non sembrano esserci delle date sicure, con Claudia che ammette di star aspettando ancora la proposta da parte del suo fidanzato.