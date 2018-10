Lorenzo Crespi pubblica gli sms degli autori di Domenica Live su Twitter: "Karina è pazza, è risaputo!"

Lorenzo Crespi è un fiume in piena e continua a difendersi dalle accuse ma soprattutto da quanto successo domenica scorsa, 30 settembre 2018, durante la puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Lo scontro con Karina Cascella è stato sicuramente molto forte ma Lorenzo sembre invece essere molto deluso e amareggiato dal comportamento di quella che per lui era come una sorella ovvero Carmelita.

In questi giorni l’attore si è voluto sfogare soprattutto sul suo profilo Twitter dove ha altresì ammesso di essersi sentito usato dalla D’Urso solamente per l’audience e per battere la concorrente Mara Venier con la sua Domenica In. Nelle ultime ore, Crespi è ritornato alla carica sempre su Twitter pubblicando una serie di messaggi che a detta sua sarebbero da parte della produzione e degli autori di Domenica Live.

In questi presunti sms che l’attore ha voluto pubblicare anche sul proprio profilo Instagram, si legge infatti lui ha ragione mentre Karina Cascella è una pazza. Oltretutto sembrerebbe altresì che la squadra di Carmelita sarebbe addirittura disposta a chiedergli umilmente scusa per quanto successo solamente per farlo tornare in onda visto il successo della scorsa domenica.

“Karina è pazza, è risaputo, tu le hai dato della nullità, non sei stato tenerissimo e quindi lei è esplosa, la conosciamo tutti com’è Karina” e ancora “Ma è ovvio che non sei un malato mentale, Karina lo diceva come offesa gratuita”. Crespi ha voluto rendere noti questi sms per difendersi dagli attacchi ricevuti durante la settimana ma soprattutto perchè non sopporta la falsità.

“Non sopporto gli squallori e i doppigiochi e soprattutto la gente inutile…domenica live è stata una famiglia per me in questi anni ma forse è meglio che qualcuno faccia sapere alla signora Cascella cosa pensano di lei. Chiedo scusa a Barbara ma se nessuno mi difende lo devo fare da solo” ha infatti chiosato Lorenzo.