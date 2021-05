Lorella Cuccarini tesse le lodi di Maria De Filippi: "Sei un essere speciale"

La ventesima edizione del talent show “Amici” è terminata da qualche giorno. La ballerina Giulia Stabile ha trionfato e adesso è tempo di bilanci. A farne è soprattutto Lorella Cuccarini, che per il primo anno è entrata nella grande famiglia capitanata da Maria De Filippi, nelle vesti di insegnante di danza. La Cuccarini ha tenuto soprattutto a ringraziare la De Filippi.

Lorella ha dedicato un lungo messaggio alla padrona di casa, una vera e propria lettera. L’insegnante e showgirl ha voluto tessere le lodi della moglie di Maurizio Costanzo, esordendo con l’evidenziare che vorrebbe dire tante cose alla conduttrice ma a volte diventa superfluo, in quanto ci si capisce anche e solo con un piccolo sguardo. Insomma un po’ ciò che dicono tutti coloro che hanno a che fare con Queen Mary.

Lorella ha deciso di rendere pubblico il suo pensiero, perché vuole che anche il pubblico venga a conoscenza di ciò che la conduttrice ha fatto per lei. La Cuccarini è stata accolta a braccia aperte, senza riserva alcuna, da tutti gli addetti ai lavori ad “Amici”. “Sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente“, questo parte del ringraziamento alla De Filippi.

La showgirl ha ammesso che prima della sua esperienza nel talent, non conosceva personalmente la conduttrice. Nonostante ciò, la De Filippi le ha aperto le porte accogliendola come se si conoscessero da una vita. “Mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio non hai chiesto nulla“, ha affermato la Cuccarini.

Lorella ha poi aggiunto che qualora Queen Mary dovesse avere bisogno di qualsiasi cosa nella vita, potrà sempre contare sul suo aiuto e la sua disponibilità. Insomma, parole al miele quelle che l’insegnante ha riservato a Maria. Grata per l’opportunità concessale e l’esperienza vissuta. Chissà se rivedremo la Cuccarini anche nella prossima edizione di “Amici”.