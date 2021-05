Lorella Cuccarini svela il reale rapporto con la Celentano: "Siamo due capoccione"

In maniera quasi del tutto sistematica, le due insegnanti dell’ultima edizione appena conclusasi di “Amici “, davano sempre adito a polemiche e battibecchi, determinati per lo più dalle diverse visioni di insegnamento. Parliamo infatti di Lorella Cuccarini e della sua collega, Alessandra Celentano.

Le due donne, durante le varie dirette, sono state protagoniste di una serie di discussioni e visioni contrastanti sul modo di insegnare e soprattutto sulle modalità di sfida. Se da un lato la Cuccarini trovava che alcuni modus operandi della Celentano fossero troppo drastici, o quanto meno contrastanti con la sua modalità di pensiero, è anche vero che, a dispetto di quanto si possa credere, le due professoresse non sono poi così diverse tra loro, come la stessa Lorella ha dichiarato in una recente intervista.

L’ex presentatrice de “La vita in diretta” ha infatti dichiarato di recente a Tv Sorrisi e Canzoni che sul guanto di sfida non si troverà mai d’accordo con la Celentano. La Cuccarini si dice convinta che non sia costruttivo affidare una versione di classico ad un ragazzo che proviene dal mondo dell’hip hop.

“Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta. Solo che Alessandra ha la visione accademica, mentre io ricordo che da piccolina a New York mi entusiasmava vedere pure i ballerini di strada a Times Square. Siamo due capoccione“, ha affermato la Cuccarini.

Mentre invece il suo rapporto d’amicizia con la cantante Arisa? La Cuccarini afferma che in Arisa ha saputo scovare una valida alleata e amica, tanto che sono in tanti a chiamare il duo con il simpatico soprannome di “CuccArisa“. Lorella afferma che anche Arisa condivide il suo modo di giudicare i ragazzi: “Mai criticare nessuno“. Inoltre sembra che a breve Arisa si trasferirà a Roma, e la Cuccarini infatti aggiunge: “Sono molto contenta perché potremo vederci ancora“.