Lorella Cuccarini sulle polemiche per il rientro in Rai: "Non sono raccomandata"

Lorella Cuccarini, celebre showgirl e ballerina, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della recente conferenza stampa de “La Vita in diretta“, il talk show pomeridiano di Rai 1 che condurrà al fianco del giornalista Alberto Matano da lunedì 9 settembre alle 16,00 sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Nel corso della presentazione della nuova edizione de “La Vita in diretta”, Lorella ha replicato alle alle polemiche sulla chiusura anticipata del suo ultimo programma, Grand Tour, ma anche sulle sue parole “sovraniste”, che hanno innescato una serie di polemiche, innescando una vera e propria bufera mediatica.

Lorella Cuccarini lancia una frecciatina a Heather Parisi

Gli ultimi risultati di ascolti registrati dal suo programma “Grand Tour” non hanno convinto la dirigenza Rai, tanto che dopo neanche qualche puntata è stata disposta la chiusura del programma. Lorella ammette che la decisione di condurre il programma è stata maturata in pochi giorni, ma nonostante tutto, lo rifarebbe altre mille volte.

Dopo le sue dichiarazioni “sovraniste“, Lorella è stata subissata dalle critiche degli internauti, e non solo, tanto che è stata definita “salviniana”, ma la polemica che ancora non riesce a placarsi è quella con la sua “nemica amatissima” – parafrasando il titolo di un suo noto programma – Heather Parisi, con cui continua un botta e risposta mediatico.

Se la Parisi lanciava un appello ai suoi fan su Twitter dopo il flop di “Grand Tour” per trovare telespettatori a ballerine sovraniste, di contro alla domanda secca su Heater Parisi fatta alla Cuccarini da un giornalista durante la conferenza stampa, la showgirl ha replicato dicendo: “Heather Parisi? Non so di chi tu stia parlando“.

La Cuccarini ha voluto ricordare di quando conduceva una passata edizione di “Domenica in“, che batteva la concorrenza, ma nonostante i dati di ascolto ottenuti il programma fu chiuso due anni dopo e la conduttrice è stata allontanata e nessuno si è indignato. Lorella non ha replicato e si è messa a fare teatro, poi l’incontro con Teresa De Santis che mi ha proposto “La vita in diretta”, ma alla quale si deve anche il ritorno di Mara Venier in Rai e la conduzione di “Io e te” a Pierluigi Diaco.

La showgirl pone quindi l’attenzione sulle polemiche scatenate dopo l’annuncio del suo ritorno in Rai, infatti in molti si sono indignati perché è rientrata, ma la showgirl chiosando ha detto: “come se fossi l’ultima starlettina raccomandata. Ho 54 anni e lavoro da quando ne avevo 18“.