Lorella Cuccarini senza freni racconta l’intimità col marito Silvio Testi. I particolari sono a luci rosse

Ascolta questo articolo

Lorella Cuccarini è una delle donne dello spettacolo più apprezzate in assoluto. Di recente è tornata alla ribalta per il suo ruolo di insegnante nel noto talent di Amici, un’avventura particolarmente gratificante per la nota ex ballerina. Si vocifera persino di ruoli più altisonanti a Canale 5, al punto che potrebbe sempre più insidiare una regina della tv come Barbara D’urso.

Già ai suoi esordi negli anni 80, scalzò nel noto programma ‘Fantastico‘ la storica rivale Heather Parisi, e in molti pensano che, grazie alla sua immensa bravura, le verranno assegnate delle trasmissioni della stessa importanza. Oltre che nell’ambito lavorativo, le cose per la Cuccarini sembrano procedere per il meglio anche in amore; è sposata da tempo con Silvio Testi, la loro storia sembra procedere a gonfie vele proprio in ogni aspetto, anche sotto le lenzuola: ecco la confessione piccante.

Cosa ha rivelato

In una lunga ed appassionante intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l’ex ballerina ha raccontato proprio tutto della sua vita privata. La Cuccuarini ha confessato che tra i segreti del suo successo c’è il rapporto splendido con la sua famiglia, in particolare con il marito: “Una cosa che posso dire è che anche nei momenti difficili ho sempre avuto qualcosa da cui tornare e non è una cosa da poco”.

La coppia ta insieme da quasi 30 anni e dal loro amore sono nati 4 figli. Una vita matrimoniale serena, come è la loro, può essere davvero un ‘arma’ in più per un’artista, considerando le continue pressioni ed ansie alle quali sono sottoposti. In particolare, a rendere tutto migliore ci sarebbe soprattutto una ‘speciale ricetta‘: “Non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta”.

La nota insegnante di Amici ha deciso di giocare totalmente a carte scoperte, rivelando dettagli della sua vita privata che nessuno conosceva sino ad ora. Da quanto ha mosso i primi passi in tv, all’età di appena 12 anni, ha fatto tantissima strada, prendendo parte a programmi di un certo livello sia in Rai che Mediaset, ciò che è certo è che potremo ammirarla ancora per molto, probabilmente sempre più da protagonista.