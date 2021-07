Lorella Cuccarini rivela i rapporti privati con Maria De Filippi: "Ha un intuito incredibile"

La bellissima presentatrice ed attuale insegnante di “Amici”, Lorella Cuccarini, ha di recente rivelato il suo rinnovo a partecipare alla nuova stagione di “Amici 2021“, in quanto facente parte del cast. Ovviamente sarebbe anche superfluo dirlo che a prendere le redini della situazione, come sempre, appare essere l’ideatrice del programma, Maria De Filippi.

A proposito di Maria, sembra che la Cuccarini, nella sua intervista concessa al settimanale “Oggi” ha di fatto rivelato alcuni aneddoti e caratteristiche tipi di Maria, svelando come si comporta la donna nel privato, lontana dalle telecamere.

Lorella Cuccarini su Maria: “Ha un intuito incredibile”

La Cuccarini nell’intervista non può far altro che tessere parole di lodi nei confronti di “Queen Mary” in quanto donna dotata di una profonda sensibilità d’animo, svelando che: “Nel privato è molto protettiva, simpatica e generosa allo stesso tempo…”.

Ma non solo, la presentatrice ha di fatto rivelato che non sarebbe per niente un errore associare la De Filippi ai modi di fare del suo collega maschile, Pippo Baudo, affermando infatti che potrebbe senza dubbio essere: “La Pippa Bauda del 2000“. Inoltre l’insegnante aggiunge che Maria non manco nemmeno in intuito: “E’ vero…Lei ha un grande intuito professionale…Ha un intuito incredibile…”.

Non è una novità infatti che Maria sia dotata di un grande fiuto per i talenti e personaggi promettenti, concedendo loro la grande possibilità di dimostrare il loro vero valore, del resto, il programma Amici si basa proprio su questo concetto.

L’intervista a Lorella vira poi sul fronte privato, parlando del suo matrimonio, oramai trentennale con suo marito, dichiarando che non sono di certo mancati alti basse, ma non ha mai avuto intenzione di voler mollare tutto alla prima difficoltà matrimoniale, alla prima incomprensione, ai primi litigi matrimoniali: “Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti ma sempre con una prospettiva a due…“.