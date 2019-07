Lorella Cuccarini pubblica foto shock su Instagram: fan preoccupati

Lorella Cuccarini, la popolare showgirl televisiva, è tornata a far parlare di sé oltre che per i rumors che la riguardano circa la sua conduzione del talk show di Rai 1 “La vita in diretta” al fianco di Alberto Matano, anche per una disavventura che la riguarda e che le è accaduta pochi giorni fa, suscitando grande preoccupazione tra i fan.

La celebre ex ballerina lanciata da Pippo Baudo oltre 30 anni fa è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani; un amore che si è sempre mantenuto costante nel tempo e che è stato rilanciato grazie agli ultimi show in cui è stata protagonista, tra cui “Nemica amatissima”, condotto al fianco di Heather Parisi.

Lorella Cuccarini shock su Instagram

In una recente Instagram Stories, pubblicata sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini, Lorella ha condiviso con il suo folto pubblico di followers una disavventura di cui è stata protagonista nei giorni scorsi, una rovinosa caduta a causa di una delle tante buche presenti nelle strade di Roma.

“Niente di grave, non era una voragine” dice la showgirl, anche se cadendo ha sbattuto il volto e uno degli occhioni azzurri è diventato nero nel giro di poco tempo. L’immagine pubblicata ha lasciato tutti i fan senza fiato e sono stati tanti i commenti dei followers che, preoccupati, hanno chiesto notizie alla conduttrice.

Sotto l’immagine pubblicata su Instagram, la Cuccarini ha commentato: “Camminare sul marciapiede e schiantarsi al suolo per colpa di una buca “, poi i chiarimenti preferendo dare la colpa alla sua disattenzione, anche forse per bloccare sul nascere inutili polemiche sull’amministrazione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e sui tanti problemi che affliggono la capitale. La Cuccarini non ha fatto mistero di aver dato la sua preferenza ai Gialloverdi, anche se alle comunali non ha scelto Raggi.