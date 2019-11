Lorella Cuccarini perde le staffe e difende Ricky Martin

La conduttrice ed ex showgirl degli anni ’80 Lorella Cuccarini è finita al centro di una nuova polemica social dopo aver postato un filmato amarcord sul proprio profilo Instagram. Alcuni utenti dell’affollato social network, caustici e fuori dal coro, hanno avuto da ridire su un video del 2002 che coinvolge indirettamente il celebre cantante Ricky Martin.

Il popolo del web ha avuto svariate reazioni dopo aver visualizzato il filmato incriminato, condiviso da Lorella Cuccarini e tratto da una puntata della trasmissione d’intrattenimento “Uno di noi“. Nel videoclip di 17 anni fa, Lorella Cuccarini interpretava una coreografia del ballerino e direttore artistico Luca Tommassini, sulle note di un popolare brano musicale di Ricky Martin.

Molti followers della 54enne romana hanno espresso sarcasmo e ironia, ricoprendo la conduttrice di frecciatine e battute inerenti l’orientamento sessuale di Ricky Martin. Il filmato è stato commentato irrispettosamente anche dal vocalist del music club “Mamamia” Angel Devid, il quale avrebbe scritto: “Brava eh… Pensa se tu avessi saputo che era gay e che avrebbe avuto un matrimonio con un uomo e dei figli e se tu avresti omaggiato comunque il belloccio Ricky”.

La replica di Lorella Cuccarini non è tardata ad arrivare. La conduttrice de “La vita in diretta” si è pronunciata, difendendo la pop star internazionale ed esortando l’utente ad esser meno offensivo: “Dovresti vergognarti per quello che hai scritto… E comunque, potresti metterci la faccia”. Una replica al vetriolo, in risposta al putiferio omofobo scatenato dal vocalist del “Mamamia”.

La reazione di Lorella Cuccarini è stata condivisa dalla stragrande maggioranza dei suoi 252 mila followers, i quali hanno difeso a spada tratta l’orientamento sessuale del cantante latinoamericano. Numerosi utenti e membri della comunità gay hanno colto l’occasione per sensibilizzare gli internauti, esortandoli ad essere più gentili e umani con coloro che, come Ricky Martin, hanno scelto di fare il coming out.