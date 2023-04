Lorella Cuccarini, la figlia Chiara fa outing: "Potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza"

Chiara Capitta è nata 22 anni fa dall’amore tra la showgirl “più amata dagli italiani” Lorella Cuccarini ed il produttore Silvio Testi Capitta, ha fatto outing sul web, rivelando che ad attrarre il suo interesse non è un genere specifico, ma la persona in sé indipendentemente se sia di sesso maschile o femminile.

La 22enne si è aperta sul proprio orientamento rispondendo ad alcune domande poste da parte dei suoi follower su Instagram, dopo aver postato in una delle storie la proposta “Fammi una domanda“. Pubblicato in un’altra storia alcuni degli interrogativi posti, come “Sei etero?“, “Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?” e “Hai mai provato sentimenti per una persona del tuo stesso sesso?“, la giovane ha risposto in modo semplice, ma molto chiaro.

“Non ho mai amato le etichette“, ha indicato sotto le domande. “Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“. La 22enne ha quindi chiarito che la cosa importante per lei sono i sentimenti che prova nei confronti di qualcuno, qualsiasi sia il suo genere.

Chiara ha iniziato a giocare a calcio quando aveva circa 12 anni, arrivando a giocare a livello professionale con la squadra femminile della Roma, dove veste la fascia da capitano.Dopo aver studiato alla St. George’s British International School di Roma ed aver studiato Business administration presso la European School of Economics, ha fondato un’agenzia di marketing.

La giovane, che il prossimo 2 maggio compirà 23 anni, è una dei quattro figli della Cuccarini e di Testi Capitta, che si sposarono il 3 agosto 1991. Nel 2009 la Cuccarini rivelò in una intervista a Vanity Fair di essere sempre stata a favore delle unioni civili, ma contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso, all’adozione da parte di coppie omosessuali e alla surrogazione di maternità.