Lorella Cuccarini conferma il suo nuovo ruolo ad "Amici": "Sono onorata"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - La nuova avventura di Lorella Cuccarini resta sinceramente molto interessante, ma insegnare canto non sarà facile. È giusto ricordare che ha pubblicato alcuni album in passato, ma non credo possa davvero bastare. Ma staremo a vedere come si comporterà l'ex insegnante di canto durante la prossima edizione di "Amici di Maria De Filippi".