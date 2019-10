Lorella Boccia, la ballerina di "Amici" è stata aggredita insieme al marito Niccolò Presta

La famosa ballerina del programma “Amici“, condotto da Maria De Filippi, è stata di recente vittima di una rapina, insieme al marito Niccolò Presta. Un evento a dir poco traumatico per Lorella Boccia, che ha subito denunciato l’accaduto e scritto un post sul suo social network ai fini di sfogare i suoi sentimenti sull’accaduto.

Rabbia, paura e frustrazione, questi sono stati i sentimenti provati dalla giovane al momento dell’aggressione, e lo si evince anche dalle dure parole che rivolge verso i rapinatori; infatti la Boccia scrive nel post in questione: “Avete minacciato mio marito e me con un coltello” ed inoltre aggiunge, “Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post. Siete uomini di m… e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso“.

Parole che hanno alla base un forte motivo provocatorio; la ballerina infatti è consapevole che con ogni probabilità, non riuscirà a riavere quanto perduto dall’aggressione, e che vivrà per molto tempo con la paura e l’ansia di chi ha costantemente timore di una nuova aggressione in pieno giorno, ma nonostante tutto è riuscita a trovare il coraggio per una denuncia sociale tramite il suo post.

Per Lorella Boccia la sua più grande passione è sempre stato il ballo, anche il suo nome infatti è ispirato a una nota show girl televisiva molto di moda negli anni 90, Lorella Cuccarini, infatti a detta della Boccia, la madre le aveva dato il nome di Lorella, proprio perche era una grande fan della Cuccarini.

Di origini Campane, per la precisione di Torre Annunziata, ha partecipato alla dodicesima edizione di “Amici”, ed in seguito ha continuato a lavorare per la trasmissione. Oggi vive a Roma da quando aveva 18 anni ed appare sposata con Niccolò Presta, figlio del noto imprenditore Lucio Presta, a sua volta compagno della famosa conduttrice Paola Perego.