Loredana Lecciso vuole la pace con Romina Power: le parole che sorprendono tutti

Loredana Lecciso, giornalista ed ex compagna del celebre cantautore pugliese Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rese durante una recente intervista al settimanale di gossip “Oggi“, dove lei stessa ha raccontato di voler fare la pace con Romina Power, ex moglie dell’artista di Cellino San Marco.

Dopo l’intervista che il celebre artista ha rilasciato nelle ultime settimane al settimanale “Oggi”, nella quale il cantautore ha auspicato un riavvicinamento tra l’ex moglie Romina Power e la madre di Jasmine e Albano Junior, Loredana Lecciso passa al contrattacco rilasciando una nuova intervista, dove tra le tante cose parla anche della pace e della riconciliazione familiare.

Le parole di Loredana Lecciso per Romina Power

Secondo quanto si può legge nelle pagine del settimanale, la Lecciso avrebbe deciso di deporre l’ascia di guerra nei confronti della figlia del celebre attore americano Tyrone Power dicendo: “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due“, per poi aggiungere: “E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano“.

Loredana auspica quindi un rapporto più sereno con la sua ex rivale in amore e ammette che le piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina. “Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi“, quindi aggiunge di desiderare che ci sia più spesso occasione per tornare tutti insieme come una vera famiglia allargata.

Per Loredana, Albano è sia il suo passato, sia il suo presente, ma anche il suo futuro. Come in tanti sapranno, il rapporto tra la Lecciso e Albano non è sempre stato rose e fiori, ciononostante i due hanno sempre cercato di avere un rapporto rispettoso soprattutto per i due figli. Nonostante siano molto diversi, Loredana e Al Bano hanno tante cose in comune, come ad esempio la condivisione degli stessi valori fondamentali della vita.