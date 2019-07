Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano e dei conflitti con Romina Power

Loredana Lecciso, giornalista ed ex compagna del popolare cantautore pugliese Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale “Chi”, magistralmente diretto da Alfonso Signorini – prossimo conduttore del “Grande Fratello Vip”-, dove è tornata a parlare del cantante pugliese e dei rapporti con Romina Power.

Negli ultimi mesi si sono rincorsi dei rumors sul web che davano per certo il ritorno di Loredana Lecciso a Cellino San Marco, ma sembra che le cose non stiano proprio così, infatti il cantante e la giornalista non sembrano essere riusciti a ritrovarsi, così come rivelato dalla stessa alla celebre rivista di gossip che le ha dedicato la cover del numero in edicola a partire da mercoledì 10 luglio.

Loredana Lecciso parla di Al Bano e Romina Power

Loredana ha tenuto a precisare che: “Io e Albano al momento non stiamo insieme. Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione“. La giornalista non ama dare delle etichette ai rapporti, piuttosto preferisce viverli.

I recenti problemi di salute di Al Bano hanno unito più che mai la famiglia Carrisi, lasciando così perdere gli scontri del passato, perché quando ci sono dei problemi più importanti e grandi, tutto poi appare ridimensionato. Ma se da un lato è tornato il sereno con il cantante, come vanno le cose tra Loredana e Romina Power?

Le due, si sa, non si sopportano, anche se la Lecciso è tornata sui suoi passi tendendo una mano alla Power, invitandola, dietro richiesta di Al Bano, ad un pranzo alla vigilia di Pasqua di 2 anni fa. Ma il suo invito non è bastato, anzi sembra che le cose stiano andando sempre peggio visto che la Romina è scappata da un noto albergo romano, dopo aver saputo che era presente anche Loredana Lecciso.