Loredana Lecciso, Sandra Milo e Raffaella Fico al GF Vip: l’indiscrezione

I preparativi per la sesta edizione del GF Vip, come annunciato da Alfonso Signorini in una recente intervista a “Il Punto Z”, sono già iniziati nonostante manchi ancora la data d’inizio (che comunque non dovrebbe essere prima di settembre). Al momento però non sembra esserci nessuna certezza neanche per Antonella Elia e Pupo.

Per l’ex valletta di Raimondo Vianello la sua posizione scricchiola a causa di alcune dichiarazioni non piaciute ai vertici Mediaset. L’artista invece in una recente intervista rivela di essere stato già contattato da Alfonso Signorini, ma direbbe “sì” solamente se le dirette non ostacoleranno i suoi impegni lavorativi.

I primi nomi per il cast

Come rivelato dal conduttore ospite da Tommaso Zorzi, tra i primi nomi che desidererebbe portare nella casa è la sorella Gaia. La giovane però, mentre stava andando in onda ancora la quinta edizione del GF Vip, non sembrava essere convinta nel fare parte del cast: “Ma dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? Scelgo la mia salute mentale!”.

Nelle ultime ore invece sta circolando prepotentemente il nome di Loredana Lecciso. L’ex compagna di Al Bano Carrisi è uno dei vecchi sogni di Alfonso Signorini, che l’avrebbe voluta anche durante la quinta edizione del GF Vip. Secondo Alberto Dandolo, che dirige una rubrica sul settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, il giornalista avrebbe già provato a contattarla: “Tra i personaggi più corteggiati del Biscione c’è Loredana Lecciso come ogni anno. Questa volta accetterà?”.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui, siccome per Dandolo starebbero lavorando per altri due volti femminili: “Intanto, si punta anche a Sandra Milo e Raffaella Fico“. L’attrice ha già partecipato a vari reality come “Ritorno al presente” e “L’isola dei famosi”, mentre la ragazza napoletana si è fatta notare per la prima volta proprio grazie al GF 8.