Loredana Lecciso pubblica una foto con Al Bano: "L’amore è tutto ciò che abbiamo"

Loredana Lecciso, nella giornata di lunedì 30 marzo, ha pubblicato una foto con Albano Carrisi che testimonia tutto l’amore, attraverso una didascalia che non lascia alcun dubbio. Queste le parole della compagna del cantante del Cellino San Marco che ha riportato una frase di Euripide, caratterizzata da un profondo significato: “L’amore è tutto quello che abbiamo, l’unico modo per ciascuno di aiutare l’altro”.

Da poco tempo l’ex velina del programma satirico “Striscia la notizia” si è riattivata sul proprio profilo di Instagram e ha pubblicato molte foto recenti con l’artista pugliese. Anche nelle settimane precedenti ha postato delle foto con Albano, riportando sempre delle frasi di autori antichi, come avvenuto in un altro scatto.

Le parole di Al Bano sul rapporto con Romina

La Lecciso ha voluto fare un plauso al personale sanitario: “Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza, medici e infermieri, veri guerrieri”. Albano Carrisi, dopo queste fotografie, è tornato a essere al centro dell’attenzione dei media e non sono mancati messaggi di affetto da parte degli utenti.

Questi ultimi sperano in un possibile ritorno di Albano e Loredana, come dimostrano queste parole di alcuni fan: “L’amore vince, che belli che siete”. Albano Carrisi sta affrontando la quarantena a Cellino San Marco con Loredana e i loro figli, come lui stesso ha rivelato durante una recente intervista al famoso giornale “Oggi magazine”.

Nel corso di questa intervista, il cantante ha posto l’accento su numerosi argomenti, parlando del rapporto con l’ex moglie. Queste sono state le sue parole riguardo a Romina Power: “Ci vediamo in trasmissione, non prima, di preciso non so nemmeno dove sta lei quando è a Roma”. Infine, alla conclusione dell’intervista, ha voluto fare una riflessione importante sul difficile momento affermando: “Da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano”.