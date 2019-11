Loredana Lecciso, i social come compagnia e l’ironia per combattere gli haters

Loredana Lecciso è tornata alla ribalta della cronca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista alla testata giornalistica “Il Giornale” – dove si è raccontata a cuore aperto, facendo emergere ancora una volta la sua volontà di conciliazione nei confronti della prima moglie di Al Bano, Romina Power, e non solo.

L’ex compagna del “leone di Cellino San Marco” è stata oggetto di numerose critiche negli ultimi tempi sul web, ma più che inquietarsi per la cosa, Loredana nutre un sentimento di tenerezza, per chi l’attacca. Per la giornalista è chiaro dietro ai leoni della tastiera si celano personalità disturbate ed infelici, perché chiosare con una replica offensiva?

Il rapporto con i social ed il sacrificio per la famiglia

La cosa che desta una maggiore perplessità in Loredana sembra invece quella di un attacco da parte di un adulto nei confronti di un adolescente, una cosa che sembra riportare agli ultimi fatti che riguardano la figlia Jasmine, presa di mira in diverse occasione sui social. Non potendo sempre tutelare i suoi figli dal giudizio facile di certe persone e dalla cattiveria umana, la Lecciso ha insegnato ai suoi tre figli l’accettazione della diversità di giudizio.

Disconnettersi dai social non è per lei la soluzione giusta per affrontare il problema degli attacchi degli haters, piuttosto imparare a stemperare i commenti negativi con ironia, così come ha imparato a fare Jasmine. Cosa pensa Loredana dei pericoli che possono invece annidarsi nel social network? La Lecciso non ha dubbi: “I social sono lo specchio della società esistono gli stessi identici pericoli sul web e nella realtà“.

Per Loredana, insomma, non bisogna demonizzare i social, quanto sensibilizzare i ragazzi ai rischi e ai pericoli che l’uso degli stessi può comportare. Come in molti sapranno Loredana ha un ottimo rapporto con i social, che usa sovente per documentare le sue giornate, tanto che per lei sono diventati perfino una compagnia.

L’intervista poi si è spostata sulla vita privata della giornalista, che a tal proposito ha rivelato: “Sto vivendo un momento molto sereno, molto tranquillo” – quindi ha aggiunto di vivere con maggiore consapevolezza, meno sogni e più realtà. Loredana sembra abbia raggiunto la forza della serenità, una cosa che viene con la maturità. Per amore dei figli Loredana sembra abbia però sacrificato la parte più libera, emotiva.