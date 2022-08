Loredana Lecciso: "Ecco perché ho smesso con la TV"

Ascolta questo articolo

La carriera televisiva di Loredana Lecciso è iniziata a Canale Otto, un’emittente televisiva locale con sede a Lecce con copertura sull’intero Salento gestita dal suo ex marito ed ex suocero, cioè Fabio e Antonio Cazzato. Proprio nello stesso periodo, più o meno agli inizi degli anni 2000, comincia ad approfondire la sua conoscenza con Al Bano Carrisi, partecipando come ospite nelle trasmissioni condotte dall’artista di Cellino San Marco.

Successivamente sbarca nel mondo dei reality show, esordendo nel 2004 a “La fattoria“, venendo eliminata per prima al televoto contro la modella Silvia Rocca. Partecipa, sempre nello stesso anno, insieme alla gemella Raffaella a “Domenica In” condotto da Mara Venier e a “I raccomandati” di Carlo Conti.

Negli anni continua a lavorare in TV, ove partecipa sia come velina, sempre insieme alla sorella a “Striscia la notizia“, e come concorrente de “L’isola dei famosi nel 2010. Si cimenta anche nel mondo musicale: il primo singolo dal titolo “Si vive una volta sola” ottiene un discreto successo, mentre “Tuka kulos (Do do di da)“, che come dichiarato da Loredana è un brano scritto da una sua fan, viene aspramente criticato e per questo motivo non vende molto.

L’intervista rilasciata da Loredana Lecciso

Nonostante il flop in ambito musicale Loredana, per via anche della sua relazione con Al Bano, è sempre stata richiesta sul piccolo schermo. Difatti le indiscrezioni su una possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip” ne sono una prova di come ancora oggi sia corteggiata da questo mondo, ma Loredana ha rivelato di non essere interessata a un’avventura del genere, nonostante la forte amicizia che la lega al conduttore Alfonso Signorini.

Come riportato dal sito “Gossip e Tv” il personaggio televisivo, intervistata al periodico “Grand Hotel” diretto da Orio Buffo, ha spiegato il motivo della sua scomparsa dal piccolo schermo: “È successo dall’oggi al domani, non so dire bene il perché. Quando ho deciso di smettere avevo ancora molto riscontro ed ero richiesta dagli autori dei programmi, però non me la sono più sentita. Ho disdetto diverse cose, ho onorato quelle indispensabili e ho chiuso per qualche tempo”.

Sempre nella stessa intervista Loredana ha dichiarato di voler star sempre più lontana dalla luce dei riflettori e vuole dedicarsi di più alla sua famiglia, anche se ormai i figli non vivono più con lei.