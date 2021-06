Loredana Lecciso e la confessione su Al Bano: "Siamo uniti, non litighiamo più"

Negli ultimi mesi Loredana Lecciso sta facendo molto parlare per una possibile partecipazione nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Ormai non è un mistero che la donna sia un desiderio di Alfonso Signorini per farla diventare come concorrente del reality show in onda su Canale 5.

Inizialmente la Lecciso ha sempre smentito una sua partecipazione in questa trasmissione, ma grazie alla sua amicizia con Alfonso Signorini ammette che ora prenderebbe in seria considerazione una proposta. Attualmente però, oltre a delle voci mai confermate del tutto, non sembra esserci nulla di concreto tra gli autori del “GF Vip” e la Lecciso, anche se le cose potrebbero cambiare rapidamente.

L’ultima intervista a Loredana Lecciso

In questi giorni Loredana Lecciso è stata intervista al periodico “Grand Hotel“, uno dei più diffusi in Italia che viene diretto da Orio Buffo. L’ex ballerina di “Domenica In” insieme alla sorella Raffaella parla della sua relazione con Al Bano Carrisi, ammettendo che le cose stanno andando meglio del previsto e mai come in questo periodo si sono avvicinati molto.

“Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi” rivela Loredana Lecciso per poi aggiungere: “Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”. Al momento, proprio per come stanno andando le cose, si dichiara molto serena: “Essere qui oggi così uniti, con una famiglia che fa squadra e con tanti progetti ancora da realizzare per me è il regalo più grande”.

In una intervista rilasciata al settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, Al Bano ha rivelato di voler vedere la pace tra le due ex compagne, cioè Romina Power e appunto Loredana Lecciso. I rapporti tra le due signore Carrisi sono stati sempre molto difficili, ma non va escluso che questo periodo di pace e tranquillità della Lecciso possa agevolare questa fatidica tregua tanto desiderata dal cantante di Cellino San Marco.