Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine dagli attacchi degli haters e lancia un appello ai ragazzi

Loredana Lecciso, giornalista pugliese ed ex compagna del celebre cantante Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Lei”, dove ha parlato tra le altre cose anche degli attacchi da parte dei leoni della tastiera alla figlia Jasmine.

La leonessa che c’è nella Lecciso viene fuori nel momento in cui c’è da difendere la figlia, molto spesso oggetto di pesanti accuse ed offese da parte degli haters, webeti senza cervello né cuore che attaccano solo per il puro piacere di aizzare gli animi e innescare dei focolai di polemica, che complice la fragilità ed ingenuità di molti, diventano delle vere bufere mediatiche.

Loredana Lecciso difende la figlia dagli haters

Dalle pagine del settimanale “Lei”, Loredana Lecciso ha lanciato dei messaggi importanti nei confronti di chi fa di questi attacchi, spesso gratuiti e privi di fondamento, la sua ragion di vita o meglio l’attività principale della sua giornata. La figlia di Loredana e Al Bano, Jasmine, è spesso sotto il fuoco incrociato di chi ama criticare, attaccare ed offendere gratuitamente e senza un reale motivo.

A fronte di tanti attacchi è anche vero che Jasmine può contare sull’apprezzamento e l’endorsement di tanti fan, che ne apprezzano tra l’altro anche l’indiscutibile bellezza. Loredana Lecciso ha sempre ricordato ai figli di non prendersela troppo dinanzi a commenti negativi o pretestuosi, anche se le capita sovente di leggere qualche commento dei fan a margine dei post dei figli.

A commento degli attacchi sul web alla figlia, la Lecciso ha dichiarato: “Si tratta di una piccola percentuale di persone, per fortuna. Ma non per fortuna di mia figlia, sia chiaro… Ma per loro stessi. Perchè a me fanno tanta tristezza“. Niente rabbia dunque per Loredana, ma solo la tristezza nel vedere che certe persone sprechino in questo modo la loro stessa esistenza.

La cosa più triste è sicuramente il fatto che certi attacchi provengano da maggiorenni; quindi Loredana ha proseguito dicendo: “una persona che sta bene a livello psichico non perde tempo a esprimere un giudizio negativo solo per ferire“. Stando a quanto raccontato da mamma Loredana, Jasmine è molto brava nel valutare e nel discernere la fonte dell’attacco, quindi di non fare un dramma.

Loredana ha poi voluto lanciare un messaggio ai ragazzi: “Non fatevi bullizzare! Verificate la fonte e non fatene un dramma“. Per Loredana, infatti, è importante poter parlare di queste cose in famiglia, ridimensionando gli haters a persone prive di cattiveria, ma semplicemente intrise di malcontento.