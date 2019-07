Loredana Lecciso alla ricerca di pace e serenità con Romina Power: "Siamo adulti"

Loredana Lecciso, giornalista ed ex compagna del celebre cantautore pugliese Al Bano Carrisi, torna ad infiammare il gossip estivo con nuove dichiarazioni riguardanti la sua famiglia, i rapporti con l’ex compagno, così come quelli con Romina Power, che in passato ha spesso lanciato delle frecciatine al vetriolo alla pugliese.

Se Loredana è riuscita a recuperare il rapporto con il suo ex compagno e padre dei suoi due figli, cosa diversa è stata con Romina Power, che sembra proprio non gradire la presenza della giornalista pugliese al punto di fuggire via dai luoghi in cui è la Lecciso. Polemiche a parte, Loredana sembra vivere una nuova serenità, dovuta anche al fatto di volersi buttare alle spalle tutte le incomprensioni avute in passato.

Loredana Lecciso parla del rapporto con Romina Power

Dimostrando grande saggezza e maturità la Lecciso, in merito al suo rapporto con la Power, ha dichiarato durante una recente intervista al settimanale di gossip “Vero”: “Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole” – quindi ha aggiunto di non cercare attriti con nessuno.

L’unica cosa che davvero conta per la Lecciso sono il rispetto e la serenità, basta quindi con frecciatine al vetriolo ed inutili litigi, perché questo tipo di atteggiamento è prerogativa di chi ancora non ha raggiunto una certa maturità, ma Loredana tiene a precisare che loro ormai sono persone adulte.

Loredana ammette di aver imparato a stare in pace con se stessa, così come con le persone che la circondano; circondarsi di situazioni e persone serene e condividere positività è il suo obiettivo, perché nel mondo c’è già tanta negatività e cose brutte, dunque perchè complicarsi ancora di più la propria esistenza?

Se Loredana non riesce a trovare un punto di contatto con Romina, cosa diversa è per Albano jr e Jasmine, figli di Loredana e Al Bano, che sembrano invece andare d’accordo con la Power. In tal senso la Lecciso ha tenuto a precisare che i suoi figli sono stati cresciuti nel rispetto di tutti. Ed è proprio in forza di quel rispetto che oggi Loredana e Al Bano hanno un rapporto di amicizia, nonostante la fine del loro amore.