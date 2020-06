Loredana Lecciso al GF Vip, l’indiscrezione e l’opinione di Maurizio Costanzo

Da anni un personaggio molto controverso e discusso, si parla di Loredana Lecciso. La soubrette pugliese infatti, ha sempre dato molto adito alla critica, per la sua controversa relazione instaurata con Albano Carrisi, il note cantante pugliese, ex marito di Romina Power. Secondo molto infatti, la Lecciso all’epoca iniziò la relazione con Albano solo per acquisire fama e notorietà.

Ad oggi la donna ritorna alla ribalta, questa volta nelle vesti di opinionista; voci di corridoio parlano di una probabile partecipazione della Lecciso, nelle vesti di appunto di opinionista, nel noto reality show “Grande Fratello Vip“, in compagnia con il confermato Pupo e Alfonso Signorini nei panni di presentatore.

Una spettatrice, proprio a tal proposito, scrive una lettere indirizzata a Maurizio Costanzo, presso la rubrica, da lui curata sul settimanale “Nuovo“. La donna scrive: “In Tv ha sempre espresso opinioni di buon senso…Magari è la volta buona che si stacca dalla ‘telenovela’ con Al Bano e Romina Power”.

Costanzo non perde tempo a rispondere alla donna di Albano Terme, scrivendo che in realtà appare molto fiducioso nella coppia Lecciso-Pupo e che hanno tutti presupposti per creare una coppia affiatata; considerato il suo stile mai sopra le righe Costanzo si dice convinto che l’ex soubrette pugliese possa stupire.

Il marito della De Filippi incalza il suo discorso, aggiungendo: “In coppia con lui ne farà vedere delle belle. Se lui la corteggerà con ironia, come faceva con la Nara, potremmo anche assistere a qualche incursione di gelosia di Al Bano“. Tanta la curiosità quindi a seguito di questa indiscrezione, ma ancora poche le certezze.

In ultimo Costanzo si dichiara enormemente curioso di vedere questa nuova coppia di opinionisti all’opera e di scoprire come si comporterà la Lecciso in questa nuova veste di opinionista: “Attendo di vedere come se la caverà e di darle un bel voto dopo la prima puntata del GF Vip 5“.