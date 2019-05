Loredana Lecciso aiuta Al Bano a realizzare il suo sogno: il desiderio di riunire la famiglia allargata

Il triangolo amoroso tra il celebre cantante Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso, da sempre al centro del gossip nazionale, si è arricchito negli ultimi giorni di un altro colpo di scena; infatti, dopo il clamoroso addio con la madre di Jasmine e Albano jr, il Leone di Cellino San Marco e la nota pugliese sono tornati in armonia, anche se è ancora presto per dire che tra loro ci sia stato un lieto fine.

Loredana Lecciso è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano sulle pagine del noto settimanale di gossip “Diva e Donna“, dove ha rivelato anche di aver contribuito ad esaudire un grande sogno del celebre cantante pugliese, che molto presto diventerà nonno per la seconda volta grazie alla figlia Cristel Carrisi, che ha annunciato di essere in dolce attesa.

Loredana Lecciso aiuta Al Bano a realizzare il suo sogno

Loredana e Al Bano sembra abbiano deposto definitivamente l’ascia di guerra, gettandosi alle spalle veleni incrociati e dichiarazioni di fuoco, che hanno sancito definitivamente la loro storia d’amore; lei aveva fatto i bagagli e lasciato la splendida tenuta di Cellino San Marco, mentre il cantante aveva dichiarato di non voler più sentirla neanche al telefono.

È tornata, quindi, l’armonia tra i genitori di Jasmine e Al Bano jr, e a confermarlo è stata la stessa giornalista che ha rilasciato delle dichiarazioni in tal senso al settimanale “Diva e Donna”: “Siamo più in sintonia di prima” – per poi aggiungere – “C’è una grande armonia, ma al momento non sentiamo l’esigenza di dare un’etichetta al nostro rapporto“.

La Lecciso ha poi proseguito raccontando di voler aiutare Al Bano a realizzare il suo sogno, cioè quello di riunire la famiglia allargata. Ma non è tutto, perché il desiderio di Al Bano sarebbe anche quello di essere in pace con tutti. La Lecciso ha compreso il fatto che con il passare degli anni diventa importante vivere in serenità, mettendo da parte gli impulsi.

“Abbiamo molti valori in comune e abbiamo ritrovato il dialogo“, afferma Loredana per poi aggiungere che oggi questo dialogo è più costruttivo che in passato. A confermare il clima sereno che stanno vivendo Loredana e Al Bano sono le foto pubblicate dalla giornalista sul suo profilo Instagram, che documentano il fatto che i due hanno passato insieme le recenti festività pasquali.

Ma che fine ha fatto Romina Power? L’ex moglie di Al Bano è tornata negli Usa dopo i successi registrati dai recenti tour con l’artista pugliese e presto realizzerà un nuovo disco insieme all’ex marito dopo 24 anni dall’ultimo pezzo inciso insieme.