Loredana Berté stop al tour: non sta bene, necessaria operazione chirurgica

Loredana Berté non sta bene e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. La notizia è stata data dai membri del suo staff tramite un annuncio sui social. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato la celebre icona del rock italiano a sospendere le tappe del suo tour, in attesa di ritonare sul palco in splendida forma.

Stando a quanto si apprende l’intervento chirurgico a cui si deve sottoporre l’artista è indispensabile per risovere una serie di malesseri fisici. La decisione di operarsi cade però a qualche giorno di distanza dalla prima tappa del suo tour. La prima esibizione pubblica della Berté era prevista infatti il 23 luglio a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

L’annuncio ha gettato panico e preoccupazione nei numerosi fan della cantante. In tanti si sono chiesti se dietro a questo stop in realtà ci sia qualcosa di molto più grave rispetto aciò che è stato ufficializzato. Dopo l’annuncio, sono quindi arrivate anche le rassicurazioni da parte dello staff dell’artista.

“Non è nulla di grave” hanno ribadito più volte le persone vicine a Loredana. Il post operatorio richiederà però qualche giorno, quindi in tanti ora aspettano con ansia che l’icona rock riesca a rimettersi e tornare sul palco per la seconda tappa del suo tour. In questi ultimi giorni l’ultimo album della Berté, Liberté, è stato certificato disco d’oro.

Gli organizzatori del tour della cantante hanno rassicurato tutti coloro che aveva acquistato il biglietto per il concerto. I biglietti infatti saranno validi per un’altra data. Chi non potrà usufruirne potrà tranquillamente richiedere il rimborso nello stesso posto dove è stata effettuata al prevendita del biglietto.

Al momento le altre date del tour sono rimaste invariate. Gli appuntamenti con Loredana sono quindi per il 30 luglio a Cosenza, il 7 agosto a Catania, il 13 a Cervignano del Friuli. Ed ancora il 18 a Genova, il 23 a Follonica ed il 27 a Este.