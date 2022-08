Loredana Bertè, la notizia sta facendo il giro del web: fan sconvolti

Ascolta questo articolo

Lorendana Bertè è una delle cantanti italiane più celebri ed amate del panorama musicale. Sorella di Mia Martini, la nota cantante vanta una carriera musicale decisamente proficua, con ben 17 album e 7 milioni di dischi venduti. Salita alla ribalta soprattutto negli anni 80′, tra i suoi successi più celebri si ricordano ‘Sei bellissima’, ‘E la luna bussò’, ‘Non sono una signora’ e ‘In alto mare’.

Di recente la Bertè è approdata sui social, in particolare su TikTok, celebre piattaforma cinese utilizzata per postare i video. Proprio su questo social, la cantante ha mandato in visibilio tutti i suoi followers postando un video davvero esilarante, che la ritrae con la sua assistente mentre lascia l’albergo: ecco cosa si vede in particolare.

Il video su TikTok

D’altronde è stato sempre un personaggio eccentrico e fuori le righe, c’era da aspettarsi che ci mettesse del suo anche dalle sue pagine social. Nelle ultime ore è tornata a far parlare di sè in particolare per un video condiviso sulla celebre piattaforma, dove si è fatta ritrarre alle prese con i numerosi bagagli che porta in giro con sè nel suo tour.

Oltre ad una serie di valigie, l’artista si farebbe carico in giro per l’Italia anche di cuscini e coperte personali, assolutamente necessarie per garantirsi il sonno lontana da casa. Per questo motivo, la sua assistente non ha resistito alla tentazione di prendersi gioco della cantante, riprendendo lo staff dell’albergo alle prese con i numerosi oggetti personali della Bertè. Di sottofondo si sente l’autrice del video commentare scherzosamente: “Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo. Neanche Moira Orfei viaggia con così tanti bagagli”.

La cantante si è mostrata a sua volta divertita da questa trovata scherzosa della sua assistente ed, infatti, alle sue parole ha aggiunto in tono ironico: “Sembriamo un branco di burini in vacanza, di quelli col tetto dell’auto pieno di robaccia…ma io senza i miei cuscini e il mio piumino non so dormire”. Il video è subito spopolato sui social, dove ha ottenuto un boom di visualizzazioni e di like, oltre che di commenti divertiti da parte dei fan della celebre cantante.