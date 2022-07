L’obiettivo di Fabrizio Corona: "Tra 5 anni sarò Presidente del Consiglio"

Ascolta questo articolo

Fabrizio Corona sta lavorando duramente per dare una svolta alla sua vita privata, e ultimamente pare che si sta dedicando anche alle vicende politiche. Nei scorsi mesi ha infatti dichiarato di voler dare un serio aiuto all’Ucraina, candidandosi a Volodymyr Zelens’kyj di combattere con la resistenza e morire in gloria.

Ovviamente, come ci si poteva facilmente immaginare, l’ex re dei paparazzi non ha partecipato a nessuna guerra, ma l’impegno politico dell’ex fidanzato di Nina Moric non è ancora scemato. Intervistato a “Iceberg“, una trasmissione condotta da Marco Oliva su Telelombardia, parla sia del suo presente e del futuro ammettendo che tra 5 anni diventerà il nuovo Presidente del Consiglio.

Il presente e il futuro di Fabrizio Corona

Come riportato testualmente dal sito “Affari italiani“, l’intervista si apre su come sta andando il proprio percorso all’interno della comunità di Limbiate: “In questo periodo sto bene, sempre bene. Anche questo percorso che sto seguendo in comunità a Limbiate sta andando bene, ormai ci siamo quasi, siamo quasi arrivati alla fine. Vi ricordo che in quel posto sono stato chiuso due mesi in una stanza senza aprire una finestra e senza parlare con nessuno”.

Ammette di star vivendo un periodo piuttosto sereno della sua vita, rivelando che ormai le tempeste sono passate e il suo cervello è settato per non pensare più a quel periodo difficile. Attualmente afferma di star pensando al proprio lavoro e, dopo 5 anni di asssenza, sottolinea che finalmente andrà in vacanza dapprima a Porto Cervo e poi a Noto.

Si parla poi dell’attuale situazione politica, ove Corona senza peli sulla lingua dichiara: “Credo che il M5S sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo che magari se anche sbaglia e non è un tecnico è eletto dal popolo in una democrazia”. E infine esprime il proprio desiderio di candidarsi nel prossimo futuro: “Tempo 5 anni e divento Presidente del Consiglio e la mia psicologa Ministro della salute”.