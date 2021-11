Lo strano rapporto tra Alex Belli e Delia Duran

Ormai da settimane stiamo seguendo la telenovela tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nello specifico Alex e Soleil stanno partecipando come concorrenti nella casa del Grande Fratello e la loro vicinanza ha fatto infuriare la moglie Delia. Due volte, Delia è entrata nella Casa più spiata d’Italia ed ha avuto modo di confrontarsi con Soleil ma il fuoco che pervade i due concorrenti non sembra spegnersi.

Da qualche giorno stanno girando delle voci sul rapporto un pò particolare che avrebbero i due innamorati Alex ed Delia.

Deianira Marzano, in particolare, avrebbe pubblicato un video in cui Delia fa coming out. Un anno fa ospite della D’Urso, Delia avrebbe pronunciato queste parole: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico cioè mi piacciono anche le donne. Amo guardare le donne belle. Sì mi piacciono le donne. Le donne belle mi piacciono e sono attratta dalle donne belle”.

Nello specifico Delia dice essere attratta dagli uomini ma che anche le donne gli piacciono soprattutto gli piace guardare le donne belle. Secondo Deianira queste parole sarebbero chiare, secondo lei sarebbe un vero e proprio coming out.

Belli invece non si è mai esposto a riguardo, non ha mai rilasciato dichiarazioni sul suo orientamento sessuale, sappiamo solo che ha avuto storie solo con persone del gentil sesso. Qualcuno insinua però che anche se lui non ha mai rilasciato dichiarazioni, sarebbe bisessuale, come la sua Delia.

Altri invece hanno definito aperta la loro relazione, come se entrambi non fossero monogami. Questo teoria è basata sulla troppa scioltezza con cui Alex si approccia a Soleil senza pensare che ha una moglie a casa. Anche gli scontri che hanno avuto Delia e Soleil sono sembrati un pò strani, Delia partiva con toni accesi per poi invece abbassarli ed essere quasi felice e sorridente. Insomma la telenovela non è ancora finita, staremo a vedere.