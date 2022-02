Lo sfogo di Pamela Prati su Maria De Filippi: "Ho proposto di farle le fotocopie, ma lei…"

Il matrimonio fake con il fidanzato inesistente Mark Caltagirone ha sancito, se non la fine, una crisi quasi irreversibile della carriera di Pamela Prati nel mondo dello spettacolo. Lo ha ammesso lei stessa nell’intervista concessa a Francesca Fagnini nella trasmissione Belve, dove tra l’altro ha fatto sapere di aver denunciato Barbara D’Urso che tre anni fa nello studio di “Live – Non è la D’Urso” si occupò a lungo del caso.

Pamela Prati si è sfogata spiegando che nonostante lei fosse stata vittima di un raggiro, e non certo l’artefice come veniva fatta passare, da qual momento in poi si è vista chiudere tutte le porte e preclusa ogni possibilità di lavorare in televisione o in ambienti a essa legati. Nel raccontare ciò, la Prati ha tirato in ballo anche Maria De Filippi, rivelando un dettaglio assolutamente inedito.

Pamela Prati e la delusione subita da Maria De Filippi: “Le ho chiesto aiuto, ma inutilmente”

Nello studio di “Belve”, l’ex prima donna del Bagaglino ha dichiarato di aver chiesto aiuto a Maria De Filippi affinché le desse una mano a uscire dal pantano in cui si trovava. Ha fatto sapere di averle inviato dei fiori e il suo libro, nel quale racconta per filo e per segno la sua vita tutt’altro che facile. Dalla moglie di Maurizio Costanzo, Pamela Prati ha spiegato di aspettarsi solo un piccolo aiuto, un lavoro di qualsiasi tipo.

“Mi sarei accontentata di farle le fotocopie” sono state le parole della donna, che avrebbe accettato di lavorare anche nella redazione della conduttrice Mediaset, persino in una posizione destitata agli stagisti e agli ultimi arrivati. Tuttavia anche questo le è stato negato, ha detto la Prati, non senza una certa amarezza. La De Filippi, infatti, non le ha neanche risposto, e questo l’ha fatta restare malissimo.

Maria, insomma, si sarebbe comportata come tutte le altre persone del mondo dello spettacolo che anziché tenderle la mano in un momento di grande difficoltà, hanno preferito ignorarla.