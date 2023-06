Lo sfogo di Niccolò Centioni, attore de "I Cesaroni": "Sono 10 anni che GF Vip e Isola mi rifiutano"

Niccolò Centioni ha ottenuto la sua notorietà per essere stato uno dei volti dei “I Cesaroni“, la serie televisiva andata in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 con protagonista Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. L’attore interpretava il ruolo di Rudi Cesaroni, figlio di Giulio, di cui con il tempo si innamora di Alice Cudicini.

Ai tempi “I Cesaroni”, ed ovviamente i suoi protagonisti, ottennero un successo incredibile, venendo ospitati e intervistati da numerosi programmi, tra cui “Matrix” e “Buona domenica”, solamente per citarne alcuni. Tuttavia, una volta affievolito il successo e con il flop delle ultime due stagione in particolari, molti degli attori presenti nel cast sono un po’ scomparsi dal piccolo schermo o dal cinema italiano.

Niccolò Centioni e il desiderio di tornare in tv

Nella lista di quelli un po’ accontantati ritroviamo anche Niccolò Centioni. L’attore infatti, dopo “I Cesaroni”, ha preso solamente parte al cortometraggio “Mamma non vuole” nel 2016, di Antonio Pisu ed a serie TV come “Lib” nel 2013 e “Io e il mio amico Jack” nel 2015, ma nessuna di queste ha ottenuto un successo degno di nota. Solamente nel 2023 ritrova un nuovo serio nel “Il Patriarca”, in cui viene chiamato da Claudio Amendola.

In una intervista a “Nuovo Tv” però Niccolò esprime il suo desiderio di ritagliarsi sempre uno spazio maggiore in TV e, per farlo, sarebbe pronto a tutto: “Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF Vip e anche per l’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione“.

Successivamente, al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, spiega il presunto motivo sul fatto che non sia mai stato chiamato dagli autori dei reality: “Non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori. Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni“.