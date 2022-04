Lo sfogo di Manuel Bortuzzo dopo le ultime voci su Lulù: "Ci avete rotto il ca**o"

Negli ultimi giorni Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono finiti al centro delle notizie di gossip. Secondo le ultime notizie i due ragazzi, che hanno preso parte alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, sarebbero in crisi e addirittura pronti a separarsi nel giro di pochi giorni.

Tra l’altro, sempre secondo altri rumor, Lulù avrebbe litigato in maniera piuttosto pesante con Jessica che, sempre secondo le indiscrezioni, non avrebbe apprezzato lo sfogo della principessa nei confronti del suocero Franco Bortuzzo. La voce però viene immediatamente smentita da Jess sui social, in cui afferma che non riuscirebbe mai a odiare una delle sue sorelle e di essere sempre pronta a fare pace con loro.

Lo sfogo di Manuel Bortuzzo

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” durante il giorno di Pasqua lo sportivo, facendo gli auguri ai suoi fan per passare una bella giornata insieme alle loro famiglie, commenta le ultime voci di gossip con un duro attacco: “Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il cazz*. Io mi tolgo da Twitter… ciao”.

A questo duro commento si aggiunge quello, decisamente più pacato rispetto al suo solito, di Lulù: “In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?”.

Queste voci comunque sono state alimentate, in maniera probabilmente inaspettata, in seguito allo sfogo della principessa sul settimanale “Chi Magazine”: “Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace”.