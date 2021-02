Lo sfogo di Gemma Galgani: "Incontro solo uomini senza trasparenza"

Un personaggio che, a distanza di tanti anni nel noto reality show di Queen Mary, ancora oggi riesce a creare notizia e scalpore, grazie anche a suoi modi di fare estroversi e oltre le righe. Parliamo infatti della dama torinese più famosa del trono over di “Uomini e Donne“, Gemma Galgani.

Tanti i cavalieri che in questi anni hanno tentato di conquistare il cuore della donna, pretendenti di ogni fascia d’età, persino i ventenni hanno corteggiato in passato la dama, (ricordiamo bene infatti Nicola Vivarelli).Oggi Gemma si dichiara ancora pienamente single, dato che non ha ancora trovato il suo vero cavaliere, la sua vera anima gemella. Un carattere particolare quello di Gemma, non necessariamente amato da tutti.

Molto criticata infatti dalla sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari, che accusa la donna di essere troppo pretenziosa e presuntuosa, per questo motivo non incontrerà mai il suo vero amore. Nonostante tutto la Galgani si dichiara però una donna sfortunata in amore: “Ho la sfortuna di incrociare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro. Ma che purtroppo spesso non hanno l’unica cosa che cerco davvero: la trasparenza“.

La donna aggiunge che in fondo non pretende troppo dagli uomini, solo di condividere insieme le gioie della vita: “Non voglio la luna. Vorrei solo condividere un tramonto, dei momenti insieme, trovare un po’ di felicità“. Di recente la dama ha spento le 71 candeline, ma non demorde la sua ricerca dell’uomo perfetto per la sua persona. La De Filippi ha più volte redarguito la donna, affermando di cadere sempre nelle stesse trappole sentimentali, anche a distanza di anni.

Ma a dispetto di quello che si crede, la Galgani sembra essere sempre un’eterna adolescente, con la voglia di rimettere sempre in gioco i propri sentimenti. Ecco infatti cosa ha dichiarato di recente riguardo le sue continue delusione d’amore: “Malgrado tutti questi uomini insicuri che mi ritrovo davanti non perdo la speranza di riuscire, prima o poi, a trovare il vero amore“.