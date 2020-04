Lo sfogo di Emma Marrone: la cantante è in difficoltà

La condizione attuale in Italia e nel mondo è ormai sulla bocca di tutti e dopo averne preso atto, la maggior parte della popolazione mondiale è chiusa in casa in uno stato di quarantena forzata, dettata dall’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia da Coronavirus. Sono settimane dure per tutti queste e indubbiamente lo saranno quelle che verranno, ma solo stando a casa e seguendo le regole imposte dal Governo, si avrà la possibilità di uscirne e tornare più forti di prima.

Naturalmente anche i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono stati costretti a mutare le proprie abitudini e la propria vita e così spesso decidono di utilizzare i social per affidare i loro pensieri e fare in modo che arrivino ai loro fan. Si tratta di un mezzo potente e soprattutto fondamentale in questo periodo, dato che aiuta le persone a rimanere in contatto, seppur in maniera virtuale.

E così la cantante Emma Marrone ha deciso di sfogarsi e attraverso il proprio profilo Instagram ha lasciato un messaggio. Emma si è mostrata nostalgica verso il tempo trascorso con gli amici e i parenti e così ha pubblicato alcune storie che la ritraggono a Los Angeles, durante una vacanza fatta lo scorso anno, proprio in questo periodo, con alcuni amici.

Dopo aver postato le storie, la cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non nasconde la sua difficoltà e così ha parlato a cuore aperto ai suoi followers: “Momento nostalgia. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia“. Emma si è sempre mostrata molto legata ai suoi affetti più cari, alla sua terra e questa distanza forzata, così come per tutti noi, di certo non la aiuta.

La Marrone però ben presto si è rincuorata e ha manifestato la volontà che tutto ciò termini al più presto e che le cose vadano al meglio: “Ma in questo momento vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene“. Insomma dopo lo sfogo Emma si è rivolta ai suoi numerosi fan e chissà che le sue parole non siano state di conforto per molti.