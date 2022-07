Lo sfogo del papà di Manuel Bortuzzo: "Ora basta, vi denuncio. Siete delle carogne, curatevi!"

Ascolta questo articolo

Manuel Bortuzzo è stato tra i protagonisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Il nuotatore entra nella Casa tra i favoriti per la vittoria finale, decidendo però di ritirarsi nel mese di dicembre dopo la notizia del prolungamento del reality show.

L’ex vippone tra l’altro ha fatto molto parlare per la sua relazione con Lulù Selassié. Inizialmente ha cercato di allontanarsi da lei, per poi cambiare improvvisamente idea e accettando di cadere tra le sue braccia dopo le numerose insistenze fatte dalla principessa etiope per provare almeno ad abbozzare una conoscenza.

Entrambi hanno provato a conoscersi anche dopo il “GF Vip” ma, dopo poche settimane, con un comunicato pubblicato sul sito dell’Ansa annunciano di essersi lasciati. Per molti la colpa sarebbe esclusivamente di Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, accusato di aver denigrato Lulù sin dai primi giorni.

Lo sfogo di Franco Bortuzzo sui social network

Come riportato dal sito “Giuseppe Porro” Franco, con delle storie su Instagram, ha rivelato di essere pronto a denunciare coloro che stanno attaccando la sua famiglia: “Sono state raccolte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni da tastiera vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia, o i miei cani, o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate“.

L’attacco però non si ferma qui: “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora renderete conto ad altro e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano odio e lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca. Detto fatto”. Le accuse sono davvero pesanti e Franco, almeno fino a questo momento, sembra essere intenzionato ad andare avanti con queste denunce.