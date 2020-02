Lo sfogo del marito-lampo di Pamela Anderson: “Mi ha sposato perché era al verde"

Solo 12 giorni è durato il matrimonio tra Pamela Anderson Jon Peters. Celebrato in gran segreto lo scorso 20 gennaio a Malibù, è presto naufragato, lasciando nello sgomento i fan della storica bagnina di Baywatch, che con un successivo comunicato aveva fatto sapere che i due si sarebbero presi un po’ di tempo per ripensare al loro futuro.

Pur con garbo e in maniera molto soft, le dichiarazioni avevano diplomaticamente lasciato intendere che la relazione fosse già arrivata ai titoli di coda. Dopo alcuni giorni, la sex symbol degli anni Novanta aveva poi aggiunto che a troncare la storia fosse stato proprio il neo-marito per mezzo di uno stringato messaggio, con il quale le annunciava che l’intera faccenda del matrimonio l’aveva alquanto turbato.

“Mi ha fatto capire che a 74 anni ho bisogno di una vita semplice e tranquilla e non di una relazione amorosa internazionale. Dobbiamo andare per strade separate, spero che tu possa perdonarmi” le avrebbe confessato il produttore di A star is born, che a quanto pare non avrebbe retto al peso di un’unione con un personaggio così in vista come lei.

Dopo le prime dichiarazioni della 52enne attrice di origini canadesi, sulla vicenda era calato il silenzio. Jon Peters non aveva voluto commentare, lasciando intendere che tacere sarebbe stato il modo migliore per dimenticare. Ad ogni modo, le dichiarazioni della moglie con cui è stato sposato per soli 12 giorni, non gli devono essere proprio andate a genio, costringendolo a vuotare il sacco, togliendosi così qualche sassolino dalle scarpe.

Per raccontare la propria versione dei fatti, il 74 produttore cinematografico ha pertanto deciso di inoltrare una lettera a Page Six. Qui ha voluto far sapere di essersi sentito usato da una donna che senza un dollaro in tasca, ha visto in lui la persona giusta per far fronte ai suoi 200mila dollari di debiti. “Così glieli ho ripianati io. E questo è il ringraziamento che ricevo” ha aggiunto l’uomo che dopo aver confessato di averle anche acquistato un guardaroba nuovo, non ha affatto gradito il trattamento ricevuto dalla donna alla quale era già stato legato alla fine degli anni Ottanta.

Tra le altre cose, sarebbe stata proprio lei a proporgli le nozze, e lui che ne era ancora profondamente innamorato, ha immediatamente lasciato la fidanzata per correre tra le sue braccia. “Mi è sembrato un sogno diventato realtà. Così, per Pam, ho lasciato tutto”. Purtroppo per lui, il sogno ha però avuto vita fin troppo breve.