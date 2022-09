"Lo scorso anno ho avuto un ictus", la confessione shock di Pauley Perrette di "NCIS"

Ascolta questo articolo

Quando Pauley Perrette annunciò che avrebbe lasciato “NCIS – Unità anticrimine“, show nel quale ha lavorato per 15 anni, i fan della serie sono rimasti sconvolti per il suo addio. Adesso l’attrice americana ha svelato una nuova sconvolgente notizia ai suoi follower del web, questa volta riguardante la sua vita personale.

La 53enne ha svelato su Twitter di avere subito un grave ictus lo scorso anno. La rivelazione è arrivata venerdì, quando l’attrice ha scritto: “È il 2 settembre. Esattamente un anno fa, ho avuto un grave ictus“. La Perette aggiunge che nella sua vita ha passato moltissime tragedie personali, perdendo “tanti amati familiari e amici, papà, e poi il cugino Wayne“, ma di essere grata di essere riuscita a sopravvivere.

“Nonostante questa vita traumatica che mi è stata data finora, sono ancora qui e sopravvivo, e sono ancora così grata e piena di fede, e ANCORA QUI!“. La star ha accompagnato il tweet con un video che la ritrae con i capelli tinti color arcobaleno, nel quale parla di altri problemi di salute che l’hanno colpita in passato, tra cui una reazione allergica grave ad una tinta per capelli nel 2014, quando lavorava ancora a “NCIS”, ed un incidente del 2015 nel quale fu aggredita per strada da un senzatetto.

“Oltre alla mia allergia alla tinta per capelli e alle allergie alimentari, sono sopravvissuta alla violenza domestica e allo stupro, e sono stata aggredita da un senzatetto pazzo e sono quasi morta… ma sono ancora qui“. Pauley conclude il suo messaggio riconoscendo il supporto psicologico ricevuto dai suoi cani.

La Perrette è diventata famosa grazie al ruolo di Abby Sciuto in “NCIS – Unità anticrimine”, che ha interpretato dal 2003 al 2018. Dopo l’addio al ruolo, ha interpretato il personaggio Jackie nello show “Broke” del 2020, ma successivamente non ha avuto altri ruoli, probabilmente anche a causa dei problemi di salute.