Lo chef Joe Bastianich travolto dalle accuse dopo la morte di Nadia Toffa

Un silenzio che si traduce in un’inesplicabile freddezza, quello di Joe Bastianich. Immediatamente dopo la morte della conduttrice Mediaset Nadia Toffa, a finire coinvolto nella tempesta di critiche del web è il celebre chef ed imprenditore statunitense. Numerosi fan della presentatrice di Italia Uno non gli perdonano la freddezza e il distacco emotivo che ha dimostrato dinnanzi alla morte dell’ex iena.

Dopo il decesso dell’amatissima 40enne bresciana, sono numerosi i personaggi famosi finiti al centro di un’accesa polemica, rei di aver pubblicato dediche telegrafiche e di aver commemorato in maniera superficiale la scomparsa di Nadia Toffa. Il categorico ed intransigente popolo del web, ad esempio, ha condannato il comportamento della presentatrice Mediaset Barbara D’Urso, colpevole d’aver speso grandi parole d’elogio senza tuttavia assistere alla cerimonia funebre.

Nella lunga lista dei distaccati personaggi televisivi è finito anche Joe Bastianich, che era alquanto amico di Nadia Toffa. Il 50enne newyorkese, oltre a non aver speso alcuna parola per lei, ha continuato ad esser attivo sui social, postando suoi selfie, succulenti foto gastronomiche e filmati personali, come se nulla di tragico fosse accaduto nella sua vita.

Per tale ragione, sui profili social di Joe Bastianich numerosi internauti gli hanno rivolto dei quesiti a bruciapelo. Tra le domande più frequenti, emerge quella di un follower: “Joe, perché non hai speso nemmeno una parola per la tua amica Nadia?”. Segue l’intervento di un sarcastico utente: “Magari in America non lo hai sentito, ma lo sai che è morta Nadia Toffa? So che eravate amici”.

Considerato il profondo rapporto d’amicizia che lo legava all’ex iena, il popolo del web non riesce a capacitarsi del singolare comportamento assunto dal popolare giudice di Masterchef Italia. Al momento attuale il dilemma resta ancora aperto, sebbene in molti ipotizzino che Joe Bastianich abbia rivolto privatamente le proprie condoglianze alla famiglia di Nadia Toffa.