Lo chef Antonino Cannavacciuolo dimagrito di 30 kg

Uno degli chef più amati e apprezzati nel panorama italiano, il famoso chef stellato campano, Antonino Cannavacciuolo, è divenuto famoso grazie alla sua cucina, al suo debutto in tv con numerosi programmi, come “Masterchef“, “Cucine da Incubo” e molti altri ancora. Antonino è molto apprezzato anche per la sua simpatia, per la sua corporatura importante; in molti infatti sanno che lo chef non solo è molto alto, ma ha anche una corporatura imponente.

Nonostante ciò, Cannavacciuolo ha però deciso di voler perdere qualche chilo, anzi molti chili. A dichiararlo è stato lo chef in persona, che in una recente intervista fatta al settimanale Oggi ha dichiarato che in effetti ha raggiunto un peso che non raggiungeva da molti anni. Lo chef infatti dichiara di aver perso più di 30 kg.

Un traguardo che in effetti si nota anche ad occhio nudo; ciò che ha ingannato molte persone è stato il fattore tempo. Lo chef infatti aveva deciso di dimagrire in maniera lenta ma costante e progressiva, tanto da arrivare a perdere un 1 chilo ogni tre o quattro mesi.

Nell’intervista fatta ad Antonino infatti, si legge: “Sono arrivato vicino al bivio, pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco e dormivo male, tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. La mattina faccio una camminata veloce e pesi“. Lo chef dichiara apertamente di non seguire alcuna dieta, nessun dietologo o quant’altro, è solo molto attento con il cibo.

Cannavacciuolo continua dicendo: “Oggi peso 126-127 chili, ogni 3 o 4 mesi perdo un chilo; la bilancia non deve più salire, solo scendere. Se la sera esagero con gli amici, il giorno dopo corsa, flessioni e insalata“. In ultimo lo chef dichiara che, in una recente prova costume tenuta a “Masterchef”, ha raggiunto la taglia 60, mentre prima era una 66, ed in effetti i risultati, comparando una foto di 4 anni fa con una di oggi, si vedono davvero tanto.