Live – Non è la D’Urso, Paola Caruso incontra la sua mamma biologica ma il web insorge: "Che pagliacciata!"

Nella puntata di Live-Non è la D’Urso in onda mercoledì 3 aprile 2019, tra i tanti ospiti anche la ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, che ha incontrato, per la prima volta, la sua presunta madre biologica. Un incontro che ha emozionato non solo i telespettatori da casa ma soprattutto la padrona di casa Carmelita che non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

Non tutto il popolo del web però ha apprezzato l’incontro e infatti sul profilo Instagram di Paola Caruso sono stati moltissimi i commenti negativi sull’argomento. Per moltissimi fan e follower l’argomento è stato trattato in maniera superficiale e senza tener conto dei sentimenti della madre adottiva della Caruso che non era presente in trasmissione.

La ex Bonas e la madre biologica avrebbero dovuto incontrarsi privatamente ma soprattutto lontano dalle telecamere considerando anche il fatto che entrambe ancora non si sono sottoposte al test del Dna. “Intanto se la storia fosse vera avrebbero già fatto il test del DNA per capire se é la vera madre o no. Inoltre penso che dopo settimane, mesi di dubbi una persona normale non aspetta la D ‘Urso per verificare se la propria mamma é quella! Che cag*ta micidiale questa” scrive infatti un’utente alquanto seccata.

“Che pagliacciata” chiosa ancora una telespettatrice che non ha per nulla gradito il comportamento della padrona di casa Barbara D’Urso che, invece di emozionarsi e basta, avrebbe dovuto gestire la cosa in maniera completamente diversa. Ma non solo perchè in molti sono rimasti anche allibiti e senza parole delle esternazioni rilasciate dalla ex Bonas nei confronti della sua mamma adottiva.

“Non me la sono sentita di chiamarla e non ho idea di come stia” ha infatti chiosato Paola Caruso dimostrando che forse i rapporti con la sua mamma adottiva non siano del tutto rosei. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia ma soprattutto sapere se effettivamente il test del Dna sarà positivo o meno.