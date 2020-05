"Live – Non è la D’Urso", la conduttrice: "Lo imitano perché ha successo"

Barbara D’Urso è tornata a parlare del successo della sua trasmissione distintasi in questa stagione televisiva per essere una delle più seguite dai milioni di telespettatori italiani, come confermano gli ascolti. In particolar modo la conduttrice ha posto l’accento sul fatto che molti traggano spunto dal suo programma, come spiegato nel suo intervento a “Nuovo Tv“, dove ha avuto modo di fare alcune precisazioni.

Queste sono state le dichiarazioni della presentatrice napoletana, la quale ha affermato: “Il successo è decretato perchè fa notizia”. Sono passate alcune settimane dal compleanno di Barbara D’Urso, che ha festeggiato i suoi sessantatrè anni. In questa stagione “Live-Non è la D’Urso” è stato caratterizzato da numerosi colpi di scena e la conduttrice si è occupata in prima linea anche dell’emergenza sanitaria.

Nel mese di marzo ha dovuto fare i conti con l’assenza del pubblico e degli ospiti in studio, ritrovandosi per la prima volta da sola nella trasmissione. Ha dimostrato la sua capacità di riorganizzare il lavoro e si è detta sicura del fatto che questo è stato uno dei motivi del successo. I numeri confermano quanto detto dalla D’Urso, se si considera che gli ascolti raggiungono il 22% di share.

Inoltre in questa stagione la D’Urso si è distinta per aver cambiato la programmazione e i contenuti nella sua trasmissione politematica, passando da un argomento all’altro. La conduttrice non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo il successo del serale, bollono in pentola altri progetti che riguardano soprattutto la prossima stagione televisiva, che vedrà la D’Urso in prima linea.

Il riferimento è non solo all’arrivo della quarta stagione della fiction di successo di cui è ptotagonista, intitolata “La Dottoressa Giò“, ma anche al ritorno di “Domenica Live“, in questi mesi sospeso, come molti altri programmi televisivi, a causa dell’emergenza sanitaria.