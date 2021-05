Little Mix, Leigh-Anne Pinnock annuncia di essere incinta

Leigh-Anne Pinnock, nota per essere una dei membri della popolarissima girl band britannica Little Mix, è incinta. La cantante 29enne ha annunciato la notizia tramite una serie di scatti che la ritraggono con il pancione in mostra che ha pubblicato lei stessa sul proprio profilo Instagram ufficiale. Si tratta del primo figlio per Leigh-Anne e per il fidanzato, il calciatore Andre Gray.

“Abbiamo sognato questo momento così a lungo, e non possiamo credere che il sogno stia finalmente diventando realtà… non vediamo l’ora di incontrarti“, ha scritto la cantante nella caption delle foto. Nelle immagini la 29enne ha posato con un top a fascia verde senza spalle e con lunghe maniche, insieme ad una gonna in seta coordinata e con il pancione in bella vista.

In uno degli scatti ha posato insieme al compagno Andre, con il quale è ufficialmente fidanzata dallo scorso maggio, quando il giocatore del Watford FC fece la proposta alla Pinnock durante il primo lockdown. Si tratta di una seconda rivoluzione in poco tempo per le Little Mix, che pochi mesi fa sono passate dall’essere un quartetto ad un trio. Il 14 Dicembre 2020 Jesy Nelson ha abbandonato il gruppo a causa delle difficoltà psicologiche conseguenti alla fama raggiunta.

Il gruppo delle Little Mix fu formato a tavolino nel 2011 durante l’ottava stagione della versione Britannica di “X-Factor”, dopo che le quattro membre avevano partecipato ai casting da soliste. Un esperimento riuscito, dato che la band formata da Jade Thirlwall e Perrie Edwards oltre alle già menzionate Leigh-Anne e Jesy, arrivò ad essere il primo gruppo a vincere il programma.

Jade e Perrie hanno reagito con affetto l’annuncio di Leigh-Anne, con la Thirlwall che ha scritto:”Ti amo così tanto! Guardate questa famiglia“, e la Edwards che ha commentato: “Non riesco a smettere di guardare queste foto. Sei una visione. Vi amo entrambi così tanto, CONGRATULAZIONI mia bellissima sorella“.