Litigio tra Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno in comune il cantante romano Eros Ramazzotti. La prima è la figlia del cantante e della showgirl e conduttrice Michelle Hunziker, la seconda è la sua ex moglie e madre dei suoi figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Tra Eros e Marica il matrimonio è terminato la scorsa estate, dopo dieci anni d’amore.

Messa la parola fine al suo matrimonio con Eros, Marica è stata più volte immortalata insieme all’imprenditore Charley Vezza. I due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, eppure sono stati paparazzati insieme a Londra, per una vacanza d’amore e a Ibiza, dove lui gestisce un locale. E secondo i bene informati, starebbero per intraprendere una convivenza a Milano.

Aurora Ramazzotti è invece la primogenita di Eros, e se con la moglie di suo padre ha sempre avuto un ottimo rapporto, da qualche tempo è calato il gelo. Alla base dei contrasti tra le due ci sarebbe proprio Charley Vezza. La Ramazzotti non avrebbe gradito la relazione che l’ex moglie di suo padre avrebbe intrapreso con l’imprenditore.

Anche dopo il divorzio, Aurora aveva difeso la Pellegrinelli dalle continue accuse degli haters e le aveva fatto degli intensi auguri via social, il giorno del suo compleanno. Insieme hanno partecipato ad un concerto di Eros, con la compagnia di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, figli di Marica e Eros e fratellastri di Aurora.

Insomma tutto sembrava andare per il verso giusto, eppure le cose sono cambiate. A testimoniarlo è il fatto che, secondo il settimanale “Diva e Donna“, le due sarebbero state invitate allo stesso evento, ma nonostante abbiano accettato, hanno chiesto di poter partecipare in due momenti diversi della giornata, una al mattino e l’altra il pomeriggio.

L’obiettivo era dunque quello di non incontrarsi. Se fossero apparse in pubblico, insieme, sicuramente l’imbarazzo e il gelo che è calato tra loro lo si sarebbe percepito. Chissà cosa ne pensa Eros Ramazzotti di tutta questa faccenda, lui che sulla nuova storia d’amore della sua ex moglie non si è mai pronunciato.