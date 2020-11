Litigio social tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Giulio Raselli ha partecipato nelle vesti di tronista all’edizione 2019/2020 del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Al termine del suo difficile percorso televisivo (dopo essere stato corteggiatore della torinese Giulia Cavaglià che gli ha però preferito Manuel Galliano) ha scelto di conoscere al di fuori degli studi di Canale 5 la bella Giulia D’Urso.

La relazione sentimentale tra i due giovani sembrava procedere nel migliore dei modi, tanto da decidere di vivere insieme a Valenza (città natale di Giulio). Dopo pochi mesi i ragazzi hanno però annunciato, per mezzo dei social network, la loro improvvisa rottura definitiva sorprendendo i numerosi sostenitori.

Attraverso alcune Instagram stories pubblicate nel suo profilo personale Giulio ha dimostrato un certo rancore ancora molto acceso nei confronti della ex fidanzata, sostenendo come, a suo avviso, Giulia non sia mai stata realmente innamorata di lui. Queste le sue significative e pesanti parole: “È finita, tutto quel grande amore che diceva ci fosse, vi posso assicurare che non c’era. Tanto fumo”.

Giulio ha poi proseguito sottolineando come in una relazione sentimentale si possa sbagliare e si possano commettere degli errori, ma, se c’è il sentimento e l’amore si riesce ad andare avanti e oltre tutto e tutti nella propria storia d’amore. Giulia ha prontamente risposto al suo ex fidanzato attraverso alcune Instagram stories pubblicate nel suo profilo personale ribadendo come lei non abbia tradito.

Giulio e non gli abbia mancato in nessun modo di rispetto nel corso della loro relazione sentimentale. Queste le sue parole: “Non ho mai finto o preso in giro nessuno. Lascio gli altri parlare quanto vogliono“. L’ex corteggiatrice ha infine concluso la sua risposta sottolineando come non voglia manifestare ai suoi affezionati followers un finto vittimismo e come le parole del suo ex fidanzato le sembrino assurde e ridicole.