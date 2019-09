Lite molto accesa tra il principe William ed il fratello minore Harry: "Non voglio essere re"

Buckingham Palace da qualche tempo appare al centro dell’attenzione mediatica per svariati motivi, soprattutto per quanto riguarda gli inasprimenti dei rapporti all’interno della famiglia reale. Pare infatti che da quando il principe Harry abbia preso in moglie la bella ex attrice di Hollywood, Meghan Markle, i rapporti di Harry con il fratello William, non siano dei migliori.

Da quando Harry ha tentato di presentare la Markle a palazzo reale, c’è sempre stato un certo astio e pregiudizio nei confronti della ragazza, per il semplice fatto che la Markle possiede alle spalle già un matrimonio passato; la stessa Kate Middleton ha tentato di convincere Harry, ed allontanarlo da Megha, ma senza raggiungere lo scopo prefissato.

Nonostante tutto però pare che l’amore abbia regnato, ora infatti Meghan non solo è divenuta parte integrante della famiglia reale, ma è addirittura moglie di Harry e madre di suo figlio. A questo punto però entrano in scena le precedenti figure costituenti la famiglia reale, che a seguito di questa decisione di Harry,circa il matrimonio con Meghna, non hanno preso di buon occhio l’unione dei due ragazzi.

Il litigio con William

A partire proprio dal fratello maggiore, il duca di Cambridge, William, tra i due fratelli infatti da qualche tempo non corrono buoni rapporti. Di recente infatti è stato possibile udire un litigio tra i fratelli, nei pressi dei giardini di Buckingham Palace, dove Harry urlava apertamente al fratello: “Non mi interessa cosa fai, non voglio essere re così potrò fare quello che voglio“.

Pare in effetti che il duca di Sussex, stia progettando di attuare una fuga in Africa insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie. Recentemente infatti Harry ha postato un foto sul profilo “Instagram” condiviso con la moglie, dove vi era una lunga didascalia che diceva: “Tra poche settimane la nostra famiglia prenderà il suo primo tour ufficiale in Africa, una regione del mondo che negli ultimi due decenni è stata una seconda casa per me. Il nostro team ha contribuito a creare un programma significativo che siamo così entusiasti di condividere con te. Da un punto di vista personale, non vedo l’ora di presentare mia moglie e mio figlio al Sudafrica! Ci vedremo molto presto“.