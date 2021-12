L’isola dei famosi, Soleil Sorgè opinionista: l’indiscrezione

Alfonso Signorini, solamente pochi giorni fa rispondendo a due lettrici sul settimanale “Chi Magazine” da lui diretto, ha parlato del “Grande Fratello Vip” e dei concorrenti al suo interno. Il giornalista, in questa circostanza, tesse le lodi a Soleil Sorgè, affermando che l’influencer potrebbe avere un futuro roseo e fare quindi molta strada negli anni a venire.

Per il momento Soleil è tra le protagoniste di questa edizione del reality show, per via della sua storia d’amore, o conoscenza, con Alex Belli. Sicuramente nella puntata del 3 dicembre usciranno nuove dinamiche sulla coppia, ove non si escludono ulteriori colpi di scena dedicati a Delia Duran, moglie dell’attore.

Il futuro di Soleil Sorgè dopo il “GF Vip”

Le voci sul futuro di Soleil, nonostante la ragazza si trovi ancora nella casa, cominciano già a circolare prepotentemente. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando di collocarla tra le opinioniste de “L’isola dei famosi“, un po’ come successo con Tommaso Zorzi, dopo la fine della sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

Con un articolo scritto scritto dal direttore del settimanale “Vero” Giuseppe Lamanna, la rete avrebbe già preso questa decisione per sostituire Tommaso Zorzi, che lo scorso mese ha annunciato di aver lasciato la piattaforma di streaming Mediaset Infinity e Canale 5 per provare nuovi progetti televisivi: “Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022“.

Al momento comunque è abbastanza prematuro parlare di una partecipazione o meno di Soleil a “L’isola dei famosi”, siccome la giovane, se le cose vanno per il verso giusto, potrebbe restare nella casa fino al mese di marzo, data in cui i telespettatori assisteranno alla finale. Per lei comunque non si tratterebbe della sua prima esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi, dal momento che ne ha preso già parte durante la quattordicesima edizione.